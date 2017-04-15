Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlardan İkisi Tutuklandı

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15.04.2017 06:45
Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlardan İkisi Tutuklandı
İstanbul’un Okmeydanı semtinde kahvehane basıp referandumda “evet” oyu kullanacak olanları silahlarla tehdit eden militanlardan ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videoda İstanbul’un Okmeydanı semtinde kahvehane basıp “evet” oyu kullanacak olanları tehdit ettiği görülen DHKP-C mensubu silahlı bir grup ile ilgili çalışma başlatmıştı.

Ardından örgüt adına birçok eyleme katıldıklarının tespit edildiği belirtilen U.M, E.Y. ve S.A isimli militanlar gözaltına alınmıştı.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Emniyet’teki işlemleri dün tamamlanan ve aynı gün mahkemeye sevk edilen militanlardan U.M. ve E.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.A. ise adlî kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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