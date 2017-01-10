İzmir’deki Saldırıyla İlgili 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
10.01.2017 15:58
İzmir’deki Saldırıyla İlgili 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23’e çıktı.

İzmir Adliyesi’nin C kapısının önünde gerçekleştirilen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can vefat etmiş, PKK mensubu 2 militan ölü ele geçirilmişti.

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