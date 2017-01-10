İzmir’deki Saldırıyla İlgili 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23’e çıktı.
İzmir Adliyesi’nin C kapısının önünde gerçekleştirilen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can vefat etmiş, PKK mensubu 2 militan ölü ele geçirilmişti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir’deki Saldırıyla İlgili 5 Şüpheli Gözaltına Alındıİzmir’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’daki PKK/DGH Operasyonu: 7 Tutuklamaİstanbul’un Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerindeki operasyonlarda, PKK’nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri düzenledikleri iddia edilerek gözaltına alınan 18 kişiden 7’si tutuklandı.
HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak Gözaltına AlındıVan’da düzenlenen operasyonda, HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı.
Şırnak’ın İdil İlçesinde PKK Operasyonu: 4 TutuklamaŞırnak’ın İdil ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ TutuklandıPKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski HDP Esenyurt İlçe Başkanı Cuma Ali Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Belçika'da Müslümanlar Tehdit Olarak Görülüyor
- Malatya Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 26 Tutuklama
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Rus Siyasetçinin İncirlik Üssü Beklentisi
- İngiltere'de Hastalar Açlıktan Ölüyor İddiası
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim