İstanbul’daki PKK/DGH Operasyonu: 7 Tutuklama

İstanbul’un Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerindeki operasyonlarda, PKK’nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri düzenledikleri iddia edilerek gözaltına alınan 18 kişiden 7’si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün önce İstanbul’da korsan gösteri ve eylem yaptıkları belirtilen kişilerin gözaltına alınması için Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, PKK’nın gençlik yapılanması DGH adına izinsiz gösteri yaptıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 11’i ise adlî kontrol kararıyla serbest bırakıldı.