“İsrail’in Ezan Yasağı ile İlgili Attığı Adımlar Son Derece Tehlikeli”

Hamas’ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri, işgalci İsrail tarafından ezanın yasaklanmasına ilişkin atılan adımların son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Filistin’deki İslâmî Direniş Hareketi Hamas’ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs’te “gürültü kirliliğine neden olduğu” iddia edilerek camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısının, işgalci İsrail’in kenti Yahudileştirme girişimlerinden biri olduğunu belirtti.

“Müslüman Ülkeler Sorumluluk Üstlenmeli”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), Mescid-i Aksa’nın Yahudilikle bir bağının olmadığı yönünde aldığı kararı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) de İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhâl ve tamamen” durdurmasını talep ettiğini hatırlatan sözcü, şunları söyledi:

“Bu planların başarısız kılınması için her türlü çözüm yolunu kullanarak, çabamızı ortaya koyacağız. Ancak müslüman ve Arap ülkeleri, Kudüs’teki İslâm varlığı ve müslümanların dinî inançlarını yaşayabilme hakkının, uluslararası arenada teyit edilmesini de göz önünde bulundurarak, bu konudaki tüm sorumluluğunu üstlenmeli.”

Tasarının, Kudüs’ün İslâmî kimliğinin müsadere edilerek, Yahudileştirilmesi bağlamında gündeme getirildiğine vurgu yapan Ebu Zuhri, “İsrail’in bu kararla attığı adım son derece tehlikeli ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi girişimlerinde daha önce görülmemiş bir gelişmeyi temsil etmektedir.” diye konuştu.

“Filistinliler O Gece Uyumadı”

Türkiye’de gerçekleşen darbe kalkışmasına, Arap dünyasından gereken tepkinin verilmeyişine ilişkin ise Ebu Zuhri, “Bu durum, ‘Girişimin yaşandığı süreçte Arap siyâsî arenasındaki iç karışıklıklar ve başka bir takım sebepler, olayın kınanması noktasında geç kalınmasına ve tıkanıklık hâli yaşanmasına neden olmuştur.’ şeklinde açıklanabilir.” yorumunu yaptı.

Ebu Zuhri, darbe kalkışmasına tepki göstermek ve Türkiye halkının başarısına olan sevincini ifade etmek için meydanlara ilk inenlerden olduklarına dikkat çekerek, Filistin halkının özellikle de Gazzelilerin, kalkışmanın başarısız olduğuna kani oluncaya dek o gece uyumadıklarını anlattı.

Hamas, Türkiye ve İsrail Arasındaki Normalleşme Hakkında Ne Düşünüyor?

İşgalci İsrail ile ilişkilerin normalleşme sürecini de değerlendiren sözcü, şunları kaydetti:

“Biz daima, işgalci İsrail ile ilişkilerde iyileşmenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz ancak devletlerin iç işlerine ve siyâsî kararlarına müdahil olmuyoruz. Hamas olarak da Türkiye ile ilişkilerimize öncelikli bir önem atfediyoruz. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Türkiye, Filistin halkı için her zaman yardımlarını sunmuştur. Gelecekte de halkımıza, Filistin meselesine olan desteğini ve dayanışmasını arttıracağını göreceğiz.”

“Türkiye bölge ülkeleri arasında merkezî konuma sahip bir devlettir.” diyen Ebu Zuhri, “Bu nedenle Türkiye’nin Filistin meselesine olan desteğini önemsiyoruz. Türkiye’nin verdiği siyâsî ve ekonomik desteğin, Filistin halkının direnişinin güçlenmesi ve davasının başarıya ulaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.