İşgalciler Şehidin Ailesinin Kudüs'te İkamet Hakkını İptal Etti
İşgal rejiminde yayınlanan Yediot Ahranot gazetesi, işgal rejimi İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin Şabak'la ve göç ve iskân idaresi yetkilileriyle yaptığı istişarelerin ardından intikam amacıyla şehit Fadi Kanber'in annesinin ve ailesinden 12 kişinin Kudüs'te daimi ikamet haklarının ellerinden alınmasına karar verdiğini yazdı.
Gazete, Fadi Kanber'in annesi Menva Kanber’in babasının ikinci eşi olduğunu, bu evliliğin işgal rejimi kanunlarına aykırı olduğunu, bu nedenle Kudüs'te ikamet hakkının iptal edildiğini ve tüm sosyal haklarının elinden alındığını bildirdi.
Bu adımın istisnai olduğunu ve daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını belirten gazete, artık İsrailli sayılmadıkları için ailenin karara Yüksek Mahkeme'de itiraz da edemediğini ifade etti.
İşgal rejimi İçişleri Bakanlığı'nın iç istihbarat birimi Şabak'ın tavsiyesi doğrultusunda şehidin İsrail vatandaşı olmayan birinci ve ikinci derece akrabalarının Kudüs'te daimi oturum haklarının iptal edilmesine karar verdiği kaydedildi.
Karar uyarınca Fadi Kanber'in ailesinden 13 kişinin Kudüs'te daimi ikamet hakkını kaybedeceği ve kararın şehidin kardeşlerini, amcasını ve amcasının oğullarını kapsadığı açıklandı.
FİEM
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