İşgalciler Batı Şeria’daki Gösterilere Saldırdı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini protesto eden Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, müdahale sırasında 2 kişinin gerçek, onlarca kişinin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, yaralanan kişilerin tedavi için çevre hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Görgü şahitleri, olaylar sırasında 4 Filistinlinin işgalci askerler tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

Son İki Haftada Neler Yaşandı?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmişti. Olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa’nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık işgalci İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İşgalci İsrail’e bağlı Güvenlik Kabinesi’nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz’da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüslü âlimlerin çağrısı üzerine dün ikindi namazı için Harem-i Şerif’e geldi. İşgalci İsrail polisi önce Aksa’nın bazı kapılarını açmadı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif’e girmeye başladı.

İşgalci İsrail polisi daha sonra Aksa’nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmaya başladı ve Aslanlı Kapısı’nın dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin saldırısında yüzden fazla Filistinli yaralandı.

Bu durum Filistinliler ile işgalci İsrail polisi arasında Aksa’nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı. Yatsı namazından sonra işgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’ndeki Müslüman cemaati zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Kudüs İslami Vakıflar Medya Koordinatörü Firas ed-Dibs, işgalci İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi’ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığını ifade etti.