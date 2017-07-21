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  3. İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Zulümleri Protesto Edildi

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Zulümleri Protesto Edildi

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Zulümleri Protesto 1136