İşgalci İsrail TİKA Temsilcisini Gözaltına Aldı
Alınan bilgiye göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca, İsrailli makamlardan gerekli izinleri aldıktan sonra pazar günü Türkiye'ye gitmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan çıkmak istedi.
TİKA koordinatörleri ve yerel personelin katılacağı Ankara'daki yıllık eğitim toplantısına katılmak üzere çıkış izini almasına rağmen sınır kapısında İsrail güçlerince bir müddet alıkonulan Filistin uyruklu Murteca'nın o tarihten bu yana gözaltında tutulduğu belirtildi.
BÜYÜKELÇİLİK VE TİKA'NIN TEMASLARI SÜRÜYOR
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise pazar gününden beri gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
TİKA Başkanlığı da İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek, Murteca'nın durumu ve pazar gününden beri neden alıkonulduğuna dair bilgi istedi.
İsrailli makamlardan ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten birimi olan COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğü de konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapsız bıraktı.
COGAT sözcülüğünden bir yetkili, "konuyu araştırdıktan sonra bilgilendirme" yapacaklarını söylemekle yetindi.
Filistin Sivil İşler Bakanlığının Basın Müdürü Muhammed el-Mukadime de yaptığı açıklamada, Murteca'nın İsrail güçleri tarafından pazar akşamı Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda gözaltına alındığını doğruladı.
Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012 yılından beri Gazze'de TİKA temsilcisi olarak çalışıyor.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
- Maltepe’de Başörtülü Genç Kıza Saldırı
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Şantaj ve Provokasyon Diplomasisi
- Cumhuriyet Kafası!
- Başörtülü Genç Kıza Saldıran Kadın Tutuklandı
- Rusya’yla ‘Güvenli Bölge’de Görüş Ayrılığı
- "Hayır" Cephesinin Mustafa Kemal ve Nutuk İstismarı
- "Hem Siyaseten Hem de Ahlaken Kazanmalı"
- CHP'li Kadıgil'e Yedi Yıl Hapis Talebi
- Kur’an Kursundaki Patlamaya İlişkin Dava 9 Yıl Sonra Karara Bağlandı
- Merkel, İsrail Ziyaretini İptal Etti
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
- Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti!
- CHP'li Kadıgil'e Yedi Yıl Hapis Talebi
- Kahramanmaraş'ta 27 öğretmen FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- Cumhuriyet Kafası!
- Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
- “Dilleri Var, Ahlaksızca; Üslupları Var, Fütursuzca”
- Hakkari’de 28 STK Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in Görevlerine İadesini İstedi!
- MHP'den 4 İsme İhraç Talebi
- Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
- “Ezanı Yasaklarsanız, Her Filistinli Müezzin Olur”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim