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İşgalci İsrail, Eski Kudüs Kapılarını Yeniden Kapattı

İşgalci İsrail, Eski Kudüs Kapılarını Yeniden Kapattı

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’ün eski şehir beldesine giren tüm kapıları yeniden kapattı.

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’ün eski şehir beldesine giren tüm kapıları yeniden kapattı. İsrail polisi eski şehir bölgesinde oturanlar ve turistler dışında kimsenin girişine izin vermiyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

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