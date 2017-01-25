İşgalci Çin Kur’ân Kursunu Bastı ve 300 Kişiyi Tutukladı!

İşgalci Çin, Doğu Türkistan’ın Gulca şehrindeki bir Kur’ân kursunu basarak 300 kadar kişiyi tutukladı.

Doğu Türkistan’daki zulümlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen işgalci Çin’in, son olarak, Gulca’daki bir Kur’ân kursunu basarak 300 kişiyi tutukladığı bildirildi.

Özgür Asya isimli radyonun bölgeden kendilerine iletilen bir mektuba dayandırdığı haberine göre, tutuklama olayı şu şekilde gerçekleşti:

“İşgalci Çin yönetimi Gulca’da 300 kadar kişiyi tutukladı. Uygurlar İslâm akidelerini korumak ve devam ettirmek için ağır bedeller ödüyor. 15 Aralık 2016 günü Gulca şehrinin merkezinde yer alan Aydın Mahallesi’nin mescidiyle ilgilenen imamın evi işgalci Çin güçlerince aramaya tâbi tutuldu. Arama esnasında evin mutfağında bulunan yemek tabaklarının fazlalığı işgalcilerin dikkatini çekmiş ve bu da evin daha ayrıntılı olarak kontrol ve aramaya tâbi tutulmasına neden olmuştur. Bu aramalar sırasında evin altının kazılarak bodrum kat hâline getirildiği ve bu mekânın da medrese olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Arama sırasında 10 kadar Kur’ân ezberlemeye çalışan çocuk, evin sahibi olan imam ile birlikte tutuklanarak götürülmüştür. İmam ve çocukların Çin usûlü işkencelere maruz bırakılarak yapılan sorgular neticesinde elde edilen bilgilerle çocukların aileleri, Kur’ân kursuna yardım eden veya bu kursun varlığından bilgisi olan ve bu medrese ile herhangi bir şekilde ilintili olduğundan şüphelenilen toplam 300 kişi tutuklanmıştır. İşgalci Çin güçleri o tarihten beri şehrin genelinde bütün müslüman Uygurların evlerini genel bir kontrol ve aramaya tâbi tutmakta ve bu operasyonlarını hâlâ sürdürmektedir.”

Emniyet Yetkilileri Tutuklamaları İnkâr Etmedi

Özgür Asya’nın muhabirleri kendilerine ulaşan mektuptaki tutuklama olaylarını teyit etmek için ilgili Emniyet Müdürülüğü’ne telefonla ulaşarak bilgi almaya çalıştıklarını, polislerin olay hakkında bilgi vermeyi reddettiklerini ancak tutuklama olayını da inkâr edemediklerini açıkladı.

Soruları cevaplamayı kabaca reddeden Emniyet Müdürü’nün mahallenin mescidiyle ilgilenen imamın evini aradıklarını ve toplu bir şekilde tutuklama yaptıklarını da inkâr etmediği bildirildi.

İşgalci Çin makamları bu ve buna benzer olaylara ait bilgileri sıkı bir şekilde sansürlüyor ve bilgilerin dışarıya sızmasını sert cezalarla engellemeye çalışıyor. Ancak buna rağmen işgalci Çin’in Doğu Türkistan’daki vahşet derecesindeki baskı ve zulümlerinin dışarıya sızmasına engel olunamıyor.

İslâm İçin Bedel Ödemeye Hazırlar

Radyoya gönderilen söz konusu mektupta şu ifadeler de yer alıyor:

“İşgalci Çin yönetimi kanlı operasyonlar düzenleyerek müslüman Uygurları inançlarından ayırmaya ve vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ancak İslâm’a içten ve kalben bağlı olan ve İslâm’ı hayatlarının anlamı sayan müslüman Uygurlar işgalci Çin’in bu baskı ve zulümlerine asla boyun eğmeyecek ve akidelerinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Uygurlar, İslâm’ın kendi kimliklerini koruma ve devam ettirmelerindeki kesin rolü ve önemini çok iyi şekilde bilmektedir. Kurtuluş ve özgürlüklerini elde etmek için mücadele eden Uygurlar, İslâm’ın en büyük dayanak ve manevi güç olduğunun bilincindedir. Buna inanan bir kısım seçkin genç aydınlar ve âlimler geleceklerinin teminatı olan çocuklarını bu ve benzeri yer altında kurulan medreselerde her türlü bedeli göze alarak eğitmeyi sürdüreceklerdir. Ancak müslüman Uygurlar bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemektedir. Bu mücadeleden asla vazgeçmek niyetinde olmayan müslüman Uygurlar, İslâm için her türlü bedeli ödemeyi ve zorluklara göğüs germeyi her zaman derin bir inançla sürdüreceklerdir.”

İşgalcilerin Kur’ân Kursu Baskınları

1. 15 Aralık 2014’teki Urumçu Saybağ olayı: Bulaksu Polis Merkezi’nde görevli bir polis memurunun anlatmasıyla olay su yüzüne çıkmıştır. BulaksuMahallesi’ndeki bir yeraltı medresenin tespit edilmesi ile bu bölgeye yönelik genel bir arama ve tutuklama operasyonu gerçekleştirilmişti. İşgalci Çin güçlerinin bu operasyonlarında 20 Kur’ân kursu öğrencisi ile ahaliden 50 kişi olmak üzere toplam 70 kişiyi tutuklamıştır. Bu operasyonlar esnasında bu bölgenin en nüfuzlu ve kalabalık ailelerinden İslâm İsmail’in tutuklanması esnasında çatışmaların da meydana geldiği bildirilmiştir.

2. Eylül 2012’de Hoten vilayetinin Loskuy-Bostan kentindeki 2. Mahalle Kur’ân Kursu’nun basılması: Evinin altına kazdığı bodrumu medrese hâline getiren âlim Abdulhekim Sabit, işgalci Çin güçlerince vurularak şehid edilmiş ve sayıları tespit edilmeyen medrese talebeleri de tutuklanarak götürülmüştür.

Kaynak: uyghurnet.org