“İran Yönetiminin Beşşar Esed Konusundaki Israrı Yanlış”

İran’daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Şekurirad, “Bugüne kadar harcamamızı Esed’in devamını sağlamak için yaptık. Onun da kalıp kalmayacağı belli değil.” dedi.

İran’daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, ülkesinin Suriye politikasını eleştirdi.

İran’dan yayın yapan Asr-ı İran haber sitesine konuşan reformist siyâsetçi Şekurirad, İran yönetiminin Beşşar Esed konusundaki ısrarının yanlış olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Şekurirad, “Beşşar Esed yönetiminin sona ermesi durumunda bizim Suriye’de ne bir yerimiz var ne de bir üssümüz. Yatırımlarımız boşa gidecek. Bugüne kadar harcamamızı Esed’in devamını sağlamak için yaptık. Onun da kalıp kalmayacağı belli değil.” dedi.

Rusya’nın kendi çıkarlarını gözeten bir ülke olduğunu ve yön değiştirme konusunda güven vermediğini savunan Şekurirad, “Rusya da bu krizin içerisine girdi. Esed’i desteklemesiyle birlikte muhaliflerle de irtibatını koparmadı. Bizim gibi Esed ve onun yönetimini korumak için bir taassubu söz konusu olmadı.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de Beşşar Esed ve Rusya ile birlikte hareket eden İran, savaşın başladığı tarihten bu yana çeşitli katliamlara imza attı.