“Irak’ta 600 Bin Çocuk Yetim Kaldı”

»Ana Sayfa»Irak
06.02.2017 18:18
“Irak’ta 600 Bin Çocuk Yetim Kaldı”
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Planlama Bakanlığı’nca yapılan araştırmaya göre, 2003’teki ABD işgâlinden sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Planlama Bakanlığı’nın sözcüsü Abduzzehra Hindavi, yaptığı açıklamada, “Irak’ta 2003 ile 2015 yılının sonuna kadar yaptığımız araştırmalara göre, çeşitli şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Hindavi, bu istatistiğin IŞİD tarafından 2014’te ele geçirilen Salahaddin, Enbar ve Musul’u kapsamadığını belirtti.

Hindavi, Musul’un tamamı IŞİD’den ele alındıktan sonra bu üç kentte de yetimlerin tespitine başlayacaklarını ifade etti.

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