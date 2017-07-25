İHH’dan Gazze’ye Yakıt Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Sorumlusu Mehmet Kaya, AA muhabirine, Gazze’de bulunan 15 su kuyusunun pompalama yapabilmesi için belediyelere 23 bin litre yakıt yardımında bulunduklarını belirtti.

Elektrik krizi nedeniyle Gazze’deki kuyuların çalıştırılamadığı, dolayısıyla bölgedeki Filistinlilerin evlerine su verilemediğini söyleyen Kaya, Gazze Şeridi’ndeki onlarca kuyu arasından özellikle sınır bölgesinde yer alan 15 tanesini tercih ettiklerini kaydetti.

Kaya, elektrik krizinin yaşandığı Gazze’ye hayat veren projeler için Türkiye’den gelecek yardımların devam etmesini ümit ettiğini vurguladı.

Ne Olmuştu?

Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetimi, işgalci İsrail’den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30’luk bir kesintiye gitmiş, bunun üzerine işgalci İsrail hükümeti Gazze’ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İşgalci İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi’ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, işgalci İsrail ve Abbas yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze’de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hâle gelinmişti.