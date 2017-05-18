İHH ve Katar'ın Yetimler İçin İnşa Ettiği 'Özel Köy' Açılıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katarlı bir yardım kuruluşu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Suriyeli 990 yetim çocuğun kalabileceği "Çocuk Yaşam Merkezi" inşa etti.

Merkezdeki villalarda bulunan yemek odaları, yemek saatleri dışında çalışma odası olarak tasarlandı. Çocuklar için sosyal aktivite alanları da var.

İHH ve Katar RAF ortaklığıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen, Suriyeli 990 yetim çocuğun kalabileceği "Çocuk Yaşam Merkezi" bugün açılıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaşın 6. yılında 1 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı.

Bu yetimler, insan kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şefkatten de mahrum.

Bu tehlikelerin ve tehditlerin farkında olan, yetim çocukların acılarını bir nebze olsun dindirmeye amaçlayan İHH ve partner kuruluşu RAF, 990 savaş mağduru yetim çocuğun başta barınma, eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden desteklenmesi amacıyla Reyhanlı'da dev bir "Çocuk Yaşam Merkezi" kurdu.

2015'te temeli atıldı

2 Temmuz 2015 tarihinde temeli atılan merkez, bir köy büyüklüğünde arazi üzerine inşa edildi. Yetim çocuklar için özel tasarlanan Çocuk Yaşam Merkezi sitesinde, erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev yapıldı. Her biri 350 metrekare ve 2 katlı villalar, 18 çocuğun kalacağı şekilde tasarlandı. Villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar bulunuyor. Alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.

Villalarda bulunan yemek odaları, yemek saatleri dışında çalışma odası olarak tasarlandı. Böylece her çocuk yemeğini yediği evde, hem sosyal faaliyetlere katılacak hem de ödevlerini yapabilecek.

Kaynak: Yeni Şafak