İdam İçin Referandum Sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin 16 Nisan'da sandığa giderek, önemli bir tercihte bulunacağını anımsattı.
Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunları çözmek için uğraşmak yerine niçin yönetim sistemini değiştiriyorsunuz?' İşte tam da bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, şahısların inisiyatiflerine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"BU SİSTEMİ SADECE VE SADECE MİLLETİMİZ İÇİN İSTİYORUZ"
Özellikle son 3-4 yıldır her cepheden Türkiye'ye yönelik saldırılar yapıldığını, bu saldırılarda terör örgütlerinden ekonomiye, medyadan uluslararası kuruluşlara kadar her aracın kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, her saldırıya buna elverişli araçla karşılık vermek, mücadeleyi doğru yöntemlerle sürdürmek gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demektir. Şimdi birileri diyor ki 'İşte 10 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor, sorun çıkmıyor.' İyi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Şahsi fedakarlıklarla yürüyen bir sistemde ısrar ederek, kendi kendileriyle çelişiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz. Eğer 'Tek adam' diyorsanız, tek adamcılık CHP'nin yapısında vardır. CHP'nin il başkanları, o ilin il valisiydi aynı zamanda. Gençler siz bunları bilmezsiniz, bunları babalarınıza, dedelerinize sorun, onlar size söylesin. Hem il başkanı hem vali, bu ülkeyi öyle yönettiler. Tek particilik, tek adamcılık, böyle götürdüler."
"GEREKİRSE YİNE MİLLETE GİDERİZ"
Erdoğan, alandaki vatandaşların, "idam isteriz" şeklindeki sloganlarına karşılık ise şunları söyledi:
"Ben şuna inanıyorum, idam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz. Millet ne diyor? Millet 'idam' diyorsa mesele bitmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor 'Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz'. Tamam, Mustafa Kemal'in partisiysen ne diyor Gazi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Milletin dediğine niye uymuyorsun? Uyacaksın. Uymazsan, uydurur bu millet."
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- İdam İçin Referandum Sinyali
- Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
- Rusya BMGK’da 7. Kez Suriye Tasarısını Veto Ediyor
- Trump: Göçmenler Geri Gelemeyecekler
- Açıköğretim'de Kayıt Yenileme Süresi Uzatıldı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Sınır Tanımayan Edepsizlik Medyayı İfsad Ediyor!
- El Bab’da Bombalı Araç Saldırısı: 45 Ölü
- Ömer Abdurrahman Nasıl Biriydi?
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Nöbet Değişimi
- "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbelerin Anatomisi"
- Mısır'da İhvan Üyelerine Yönelik Gözaltılar
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Konuşuldu
- Ömer Abdurrahman Nasıl Biriydi?
- Ümmetin Birliğini Tesis Yolunda Yöneticilerin Atabileceği 10 Adım
- ABD'nin AB Elçisi Olması Beklenen Malloch: AB Türkiye'yi Üye Olarak Almayacak
- BM'den İsrail Yargısına Tepki
- New York Times: Türkiye'de Laiklik Elden Gidiyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim