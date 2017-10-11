Husiler Taiz’e Giden 10 Tır Yardıma El Koydu!

AA’nın Yemen resmi haber ajansı SABA’ya dayandırdığı haberine göre, Yemen’de Abdurabbu Mansur Hadi yönetimine bağlı İdari Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, el-Hudeyde limanından Taiz’e giden 10 tır dolusu yardımı Husilerin alıkoyduklarını belirterek, olaya tepki gösterdi.

Feth, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Yemen’deki insani yardım koordinatörlerinden, Husilerin alıkoydukları gıda malzemelerini taşıyan araçları geri vermesi için baskı yapmalarını istedi.

“Yardım malzemelerine darbeci Husilerin el koyması, ihtiyaç sahiplerine gerekli insani yardımların ulaştırılmasını engelliyor.” diyen Feth, ülkedeki insani yardımın kötüleşmesinden Husileri ve Ali Abdullah Salih yanlılarını sorumlu tuttu.

İhlallerin devam etmesine yönelik BM’nin sessizliğini eleştiren Feth, uluslararası toplumdan insani yardım konvoylarına düzenlenen bu saldırıları kınamalarını istedi.

BM’ye yönelik çağrısını yineleyen Feth, yağmalama ve kaçırma eylemlerini önlemek amacıyla, yardımların ulaştırılması için alternatif yolların araştırılmasını ve Aden-Taiz yolunun kullanılmasını tavsiye etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler ile Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Abdurabbu Mansur Hadi yönetimine destek veriyor.