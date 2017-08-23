Hürriyet'ten Yalan Haber

HAKSÖZ-HABER

Hürriyet'in İngilizce haber yapan gazetesi Hürriyet Daily News, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında söylediği sözleri kasıtlı olarak yanlış çevirdi.

Hürriyet Daily News, 23 Ağustos tarihli baskısında, Erdoğan'a ait "Suriye’nin kuzeyinde biz PYD-YPG’ye biz asla sözde devlet kurdurmayız, kurdurmayacağız." şeklindeki ifadeyi, manşetten "No Kurdish state on our borders: Erdoğan" (Sınırımızda Kürt devleti istemiyoruz) şeklinde verdi.

Erdoğan'ın devamında "Bazıları ‘Kürt devleti’ falan deyip duruyorlar, ben bunu Kürt kardeşlerime hakaret telakki ediyorum. Benim Kürt kardeşlerim Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir." (AA) sözlerini sarf etmesine rağmen bu manşeti atan Hürriyet Daily News, haberin ilk iki paragrafında "Kürt devleti" ifadesini ısrarla kullanırken, Erdoğan'ın bu yöndeki hassasiyet içeren ifadesini üçüncü paragrafta kısaca verdi.

Öte yandan Hürriyet, aynı tarihli Türkçe baskısında, aynı haberi yine manşetten verirken, metinde "Kürt" kelimesine rastlanmadı. Bu da akıllara, Hürriyet'in niye Türkçe baskısında aynı haberi sunmadığı ya da İngilizce baskısıyla yaptığı yalan haber vasıtasıyla neyi amaçladığı sorularını getirdi.