Hollanda, Srebrenitsa Soykırımında “Kısmen Suçlu” Bulundu!

Lahey Temyiz Mahkemesi, 2014’te bölge mahkemesi tarafından verilen, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin “kısmen suçlu” olduğu kararını onadı.

AA’da yer alan habere göre, mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnağı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden “hayatta kalma şansının” alındığını bildirdi.

Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanmasına karar verdi.

Kurbanların Yakınları Karardan Memnun Olmamıştı

Srebrenitsa Anneleri Derneği’nin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı “kısmen suçlu” bulmuştu.

Kararın ardından Srebrenitsalı kurban yakınlarının avukatı Semir Guzin karardan memnun olmadıklarını yasal çerçeve içerisinde kararı temyize götüreceklerini söylemişti.

Ne Olmuştu?

Bosna’daki savaş sırasında BM’nin koruması altında olan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Sırp General Ratko Mladiç’in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi.

BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilmişti. Sırplara teslim edilen Boşnakların önemli kısmı götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti.

Srebrenitsa’da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra soykırım olarak kabul edildi.