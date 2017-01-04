Hızda Sonda, Fiyatta Önde İnternet Servis Sağlayıcıları Halkı Mağdur Ediyor

İnternet Servis Sağlayıcıları birçok konuda halkı mağdur ediyor.

HAKSÖZ HABER

Dünyada İnternet hızı konusunda Türkiye 64. sırada iken fiyat konusunda ilk sıralarda yer almakta. Bununla birlikte kullanıcıya hizmet konusunda İnternet Servis Sağlayıcıları sınıfta kalmış durumda.

Türkiye’de bir çok İnternet Servis Sağlayıcısı bulunmakta bunlar adsl, fiber ve uydu üzerinden internet hizmeti vermekteler. Bunun yanında bu firmalar İP televizyon platformları, digital televizyon platformları ve telefon hizmeti de sunmaktalar.

Abone yapma konusunda çok hızlı davranan ve belge konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmayan bu firmalar, abone iptali konusunda ise binbir dereden su getirmekte.

Herhangi bir arıza meydana geldiğinde kullanıcılar mağdur edilmekte. Arıza tesbit ve giderme konusunda kullanıcılar mağdur edilmekte. Kullanıcı arıza için müşteri hizmetlerini aradığında ezberlenmiş kelimeler ile internet sorunlarından bihaber kişilerle karşılaşmakta.

Altyapının yetersizliğine rağmen aynı noktada firmalar çok fazla kullanıcıyı abone etme peşinde koşmakta yerine getirilmeyecek hızlarda hizmet vermekte oldukları iddia etmekteler. Kullanıcı bu hızlara ulaşmadığı zaman ve kesintiler artınca da kullanıcının abonelik iptal işlemleri geciktirilerek veya farklı bir çok yöntem kullanılarak kullanıcı mağdur edilmekte. Müşteri hizmetleri aramalarında çoğu zaman kullanıcı ya telefona ulaşmamakta yada asıl muhataba ulaşma konusunda tam bir savaşın içine girmekte muhatabına ulaşmak numara üzerine numara tuşlamak zorunda kalmakta. Mail veya telefon ile hemencecik abone edilen kullanıcı aboneliğini iptal etmek istediği zaman ise sadece tek bir faks numarası üzerinden dilekçe ve kimlik fotokopisi üzerinden yapılmakta. (tabi bu faks numarası güncellese).

İnternet servis sağlayıcıları konusunda binlerce şikayet ve mağduriyet olmasına rağmen çözüm konusunda kalıcı adımlar atılmıyor.