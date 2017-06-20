Hindistanlı Askerler Keşmir’de Camilere ve Evlere Saldırdı!
Keşmir’in kuzey bölgesinde yer alan Bandipora ilçesindeki Aştengo köyünün sakinleri, Hindistanlı askerlerin köylerine baskın yaparak rastgele evlerine girdiğini ve eşyalarını yağmaladığını belirtti.
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Keşmir’in kuzey bölgesinde yer alan Bandipora ilçesindeki Aştengo köyünde aralarında kadınların da bulunduğu köy sakinlerini kırbaçladığı belirtilen Hindistanlı askerlerin çocuk yaştaki Nasir Ahmed Şeyh’i de katlettiği kaydedildi.
Keşmirli köylüler, Hindistanlı askerlerin uygulamalarını protesto eden bir yürüyüş düzenledi.
Asya’nın Sesi’nde yer alan habere göre, yerel kaynaklar, yürüyüş esnasında bölgeden geçen askeri araçların öfkeli kalabalık tarafından taşlandığını aktardı.
Söz konusu kaynaklar, köye baskın yapan askerlerin camiler de dâhil birçok binaya girerek camları kırıp eşyaları yağmaladığını bildirdi.
Keşmirli sivilleri kırbaçladığı ifade edilen Hindistanlı askerlerin park hâlindeki araçlara da zarar verdiği dile getirildi.
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