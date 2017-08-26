Hindistan'da Çatışmalar Sürüyor: 32 Ölü

Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunmasının ardından çıkan çatışmada ölenlerin sayısının 32'ye çıktığı bildirildi.

Haryana Eyalet Savcısı Baldev Raj Mahajan, oyuncu, şarkıcı ve yönetmen olan Singh'in 2002 yılında Sirsa kentindeki inziva yerinde 2 kadın takipçisine tecavüzden suçlu bulunmasının ardından çıkan olaylarda Pançkula kentinde 28, Sirsa kentinde ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mahajan, polisin toplamda 524 kişiyi tutukladığını ifade etti.

Polis memuru Pradeep Kumar, davanın görüldüğü ve Singh'in on binlerce taraftarının akın ederek polisle çatıştığı Pançkula kentinde olayların yatıştığını, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını aktardı.

Yetkililer, Singh'in Sirsa kentindeki inziva yerini işgal eden binlerce Singh destekçisine evlerine dönmeleri çağrısı yaptı.

Emniyet Sözcüsü Surjit Singh ise askerlere henüz inziva yerine girerek orayı zorla boşaltma direktifi verilmediğini söyledi.

Kararın açıklanmasıyla, Pançkula ve Sirsa kentlerinde 150 binden fazla Singh destekçisi toplanmıştı.

Olaylar, Uttar Pradeş, Pencap ve Racastan eyaletleri ile başkent Yeni Delhi'ye de sıçramıştı.

Polis, şiddete başvuran Singh taraftarlarını dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanmıştı.

Mahkemenin, Gurmeet Ram Rahim Singh'e vereceği cezayı pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Guru, karar açıklanana kadar gözaltında tutulacak.

Guru Singh'in liderliğini yaptığı Dera Sacha Sauda tarikatının Hindistan'da 50 milyon üyesi olduğu iddia ediliyor.