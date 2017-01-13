HDP’li Nursel Aydoğan’a 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

»Ana Sayfa»Hukuk
13.01.2017 16:27
HDP’li Nursel Aydoğan’a 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
HDP’li Nursel Aydoğan’a yargılandığı davada, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan’ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK’lıların cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, “Ben bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım.” ifadelerini kullandı.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme, Aydoğan’a “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak” suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Duruşmada bir hâkim ise Aydoğan’ın TCK 220/6 maddesi gereğince verilen hapis cezasında beraat etmesi gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmayarak muhalefet şerhi koydu.

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