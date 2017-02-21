HDP’li İdris Baluken Gözaltına Alındı

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21.02.2017 16:29
HDP’li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Diyarbakır’da “terör soruşturması” kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara’da gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Baluken’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Diyarbakır’da Baluken’in hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilmişti.

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