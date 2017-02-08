HDP’li Gülser Yıldırım Hakkında 81,5 Yıla Kadar Hapis İstemi

HDP Mardin Milletvekili Yıldırım hakkında 81,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, Yıldırım’ın, “Rezzan” kod adlı PKK’lı ile 13 kez telefonda görüştüğünün tespit edildiği bildirildi.

“Terör soruşturması” kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Yıldırım hakkında hazırlanan 81 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Yıldırım hakkında Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 9 fezlekenin tanzim edildiği bildirildi.

PKK’lı ile Telefonda Görüşmüş

İddianamede, 26 Aralık 2015’te Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik görevlileri ile çıkan çatışmada öldürülen 4 PKK/KCK mensubunun üzerinden çıkan dijital delillerin alınan mahkeme kararı doğrultusunda yapılan incelemesinde, Yıldırım’ın kullandığı telefonla “Rezzan” kod adlı PKK’lı İrfan Erol ile 13 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yıldırım’ın örgüt mensuplarının verdiği talimatlarla hareket ettiği, örgüt birlikteliği sergilediği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

“Şüphelinin, PKK/KCK Terör Örgütünün Dargeçit İlçesi Kırsal Alan Sorumlusu İle Sürekli İrtibat Hâlinde Olduğu, Terör Örgütünden Aldığı Talimatlar Doğrultusunda Halkı Örgütlemeye Çalıştığı, Operasyon Alanından Aldığı Ölü Terör Örgütü Mensubunu Ambulans İle Mardin Devlet Hastanesi Morguna Getirdiği Tespit Edilmiştir. Bu Nedenle Şüphelinin PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Üyesi Olduğu Ve Yönetici Konumunda Bulunduğu Belirlenmiş Ve Üzerine Atılı Suçu İşlemiştir.”

6-8 Ekim Olaylarında Sorumlu

İddianamede, “6-8 Ekim olayları” olarak bilinen sokak olaylarına ilişkin, HDP Genel Merkezi’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yayımladığı, “Şu anda toplantı hâlinde olan HDP MYK’dan halklarımıza acil çağrı, Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz.” şeklindeki mesaja yer verildi.

Yıldırım’ın HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı aktarılan iddianamede, 6-8 Ekim 2014’teki sokak olaylarının meydana gelmesinde ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrı sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralandığı, çok sayıda kamu ve özel bina ile araçlara zarar verildiği hatırlatıldı.

Tutukluluk Hâli Sürecek

Yıldırım hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme heyeti, üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Yıldırım’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

İddianamede, Yıldırım hakkında “silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme”, 7 kez “terör örgütü propagandası yapmak”, 4 kez “suç ve suçluyu övmek”, 2 kez “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ile 6-8 Ekim olaylarında “suç işlemeye tahrik” suçlarından 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis ve mahkûmiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.