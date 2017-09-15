Haziranda İşsizlik Oranı Değişmedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre de değişim göstermedi.

Haziranda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 20,6’ya çıktı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda da değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam Oranı Yüzde 48’e Yükseldi

İstihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 48’e yükseldi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 872 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,1’i tarım, yüzde 18,8’i sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İş Gücüne Katılım Oranı Yükseldi

İş gücü, haziranda 2016’nın aynı dönemine göre 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,1'e ulaştı.

Haziranda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 34,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 22,4’e yükseldi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam aynı süreçte 97 bin kişilik artışla 28 milyon 17 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış göstererek yüzde 46,8’e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 42 bin kişi azalarak 3 milyon 498 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 8 bin, sanayide 3 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 114 bin kişi arttı.

Kaynak: AA