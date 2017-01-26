Haşdi Şabi Çetesi Peşmerge Güçlerine Saldırdı
Şii Haşdi Şabi güçleri, Musul’un Şengal ilçesinde Peşmerge Güçleri’ne saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Haşdi Şabi güçlerine bağlı bir grubun Şengal’in doğusunda Peşmerge Güçleri’nin bulunduğu mevzilere toplarla saldırısı düzenledi.
Rûdaw’a konuşan Peşmerge Güçleri Bakanlığı Basın Sorumlusu Helgurt Hikmet, Haşdi Şabi saldırısını doğrulayarak, “Olaya ilişkin Haşdi Şabi tarafından resmi açıklama bekliyoruz” dedi.
Helgurt Hikmet, bu saldırının ilk olmadığını hatırlatarak, Peşmerge Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.
Etiketler: haşdi şabi, peşmerge
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