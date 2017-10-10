Hama-İdlib Hattında Esed-IŞİD İşbirliği!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçleri İdlib’in güneyinde yer alan Hama’nın doğu kırsalında kuşatma altında tuttukları IŞİD’e koridor açarak güvenli geçiş sağladı.

IŞİD’in yüzlerce militan, 20 ağır silahlı pikap ve zırhlı personel taşıyıcı, 3 tank ve birkaç Z23’ten (Şilka) oluşan konvoyu koridordan hızla kuzeye ilerledi.

IŞİD konvoyu, Türkiye sınırındaki İdlib’in güney uçlarında bulunan alana girerek buradaki rejim karşıtı askeri gruplardan Heyet Tahrir Şam ve bazı direniş unsurlarına beklemedikleri bir saldırı düzenledi.

IŞİD ilk saldırıda ele geçirdiği Semakiyye, Tuffaha, Biyud, Mesluhiyye, Kasr ibn Vardan köyleri ile Endrin kontrol noktasında hâkimiyeti kaybederken, Duş, Rihcan ve Um Miyal bölgelerine hâlen sahip.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.