Hacca Gitmek İsteyenlerin Sayısı 2 Milyonu Aşacak

»Ana Sayfa»Dünya
12.01.2017 16:29
Hacca Gitmek İsteyenlerin Sayısı 2 Milyonu Aşacak
Türkiye’den hacca gitmek isteyen ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıran 335 bin kişiyle toplam hacı adayı sayısı 2 milyonu aşacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hac görevini yerine getirmek isteyen 335 bin kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı. Daha önce otomatik gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemi ise 31 Ocak’a kadar devam edecek.

Daha önce kayıt yaptıran ve kayıtlarını bu yıl yenilemesi beklenen yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayına bu yıl 335 bin kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aşacak.

Kura çekimi 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Kontenjan Arttı, 80 Bin Kişi Hacı Olacak

Suudi Arabistan’ın Mescid-i Haram bölgesinde sürdürdüğü genişletme çalışmaları kapsamında Türkiye, 4 yıldır 74 bin olan kotasına rağmen, bu kotanın azaltılması nedeniyle yaklaşık 60 bin kişiyi hacca gönderebiliyordu.

Geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bine çıkarıldı.

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