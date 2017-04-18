Güçlü Bir Özeleştiriyi Mecbur Kılan Zafer

Siyaset ve toplum kimi Kemalist-Stalinist örgütler içerisinde kimi bütün bir ailesiyle Fethullahçı cunta içinde semirmiş Pelikan isimli bu ‘yeni sınıf’ın vereceği akla da göstereceği yola da muhtaç değildir.

Kenan Alpay’ın Yorumu:

Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin başarısını küçümsemek ne de Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ve hapisteki Eş Başkanlarından mahrum HDP’nin eriştiği toplumsal desteği görmezden gelmek mümkün. Mevcut tablonun hiçbir tarafında hafife alınabilir durum yok. YSK’nın ‘mühürsüz zarf’ kararı üzerinden CHP ve HDP’nin itirazını gerekçe göstererek AGİT desteğiyle de seçimin meşruiyetine gölge düşürme operasyonunun ciddi ve geçerli hiçbir karşılığı olmayacaktır. Sonuç gayet nettir ve sürecin bu türden politik raporlarla kesintiye uğratılabilmesi ihtimal dışıdır.

Evvelemirde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin MHP’nin de desteğini alarak çıkılan sistem değişimi talebi beklentilerin epeyce altında kalsa da hayata geçirilme yolunda halkın desteğini temin etmiştir. Üstelik bu hedefe çok yönlü baskıları savuşturarak % 51.3’le ulaşılmıştır. Şimdiden itibaren gerek uluslararası sahadan gerekse CHP-HDP cephesinin mevcut başarıyı küçümseyen, gölgeleyen hatta meşruiyetini sorgulayan girişimlerini boşa çıkarmak üzere teyakkuzda olmak hatta gerekli düzeyde seferberlik ilan etmek elzemdir. Bununla birlikte bütün dikkat ve enerjinin bu sahaya hasredilmesi akla ve gerçeklere hiç de uygun düşmemektedir. Karşı tarafın yanlışlarına odaklanma ve eleştirilerine cevap yetiştirme telaşesi özeleştiri sorumluluğunu gölgelememeli, sabote etmemelidir ki selamete çıkan bir yol haritası oluşturulabilsin.

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