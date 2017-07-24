Görmez İçin İstifa veya Görevden Alma Yok

Katar dönüşü Esenboğa havalimanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Görmez hakkında şunları belirtti: "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir."