‘Gizli Tanık Ajan Provokatör Olarak Görevlendirildi’ İddiası

Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivisleri hakkında ifade veren açık ve gizli tanıklarla ilgili yeni detaylar açığa çıktı. Çevirmen olduğu iddia edilen tanıklarla ilgili tutuklanan bir diğer insan hakları aktivisti Günal Kurşun, haklarında ifade veren gizli tanığın ajan provokatör olarak görevlendirildiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çevirmen olduğu belirtilen bu tanıklarla ilgili, toplantının tutuklanan moderatörü İsveç uyruklu Ali Ghravi, bu kişilerin provoke edici olduğunu, söylemediği şeyleri de ekleyerek tercümanlık yaptıklarını söyledi.

Dosyada yer alan gizli tanık ifadesini soruşturma savcısı Can Tuncay, hak savunucularının tutuklanması talebine de dayanak yapmıştı. Suçlama konusu yapılan toplantının çevirmenlerinden biri olduğu düşünülen “Gizli tanık 1” ifadesinde, toplantıda şifrelemelerden bahsedildiğini, katılımcılardan birinin dernekte bulunan bilgisayarının polisin eline geçmesi durumunda çoğu kişinin yanacağından bahsettiğini, elektronik cihazlarının polisin eline geçmesinden çok endişe ettiklerini iddia etti.

Dosyanın açık tanıklarından olan çevirmen Ahmet Tunç Tunçten de gizli tanığın iddialarını dile getirdi. Tutuklananlardan İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi Günal Kurşun savcılıktaki ifadesinde, gizli tanığın ifadesinin yalan olduğunu kaydederek, “Derneklerin bilgisayarlarındaki bilgilerin polisin eline geçmesi durumunda çoğu kişinin yanacağı biçiminde hiçbir konu konuşulmamıştır. Bu tamamen gizli tanığın eklemesidir” açıklamasınds bulundu.

"Provoke ediciydi"

Toplantının moderatörü İsveç uyruklu Ali Ghravi de açık ve gizli bir şekilde tanıklık yapan çevirmenlerle ilgili, “Toplantı aralarında polisin tespit edememesine yönelik soruları asıl soran toplantıya 2. gün katılan tercümandır. Tor gibi erişilmesi yasak sitelere nasıl girilebileceği gibi toplantı konusu olmayan sorular sormuştu” dedi.

İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden hak savunucusu Veli Acu ise ifadesinde, 1.5 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nda proje uzmanı olarak çalıştığını ifade ederek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türk Kızılayı ve Halk Bankası ile birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tutuklanan Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran ise savcılıktaki ifadesinde, hak savunucuları olarak mağdurlardan bilgi toplandıklarını belirterek, toplantıda bu bilgilerin sanal ortamda nasıl korunabileceği ile ilgili konuşmalar yaptıklarını söyledi. Bu verilerin korunmasına önem verdiklerini söyleyen Dalkıran, “Zira bu veriler bizim için de değer olup, bu verileri topladıktan sonra devletle görüşmekteyiz. Amacımız bu verilerin gizlenmesi değil, korunmasına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: T24