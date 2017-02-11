Gazze'de Engelli 3 Kardeşin Protez Hayali
İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan engelli 3 kardeş, protez bacağa kavuşma hayalleri kuruyor.
Yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra tıbbi araç gereç yetersizliği nedeniyle çocuklarını tedavi ettiremeyen baba İmad eş-Şerif, AA muhabirine, Gazze'de çocuklarını hayallerine kavuşturacak imkanın bulunmadığını belirtti.
Şerif, Gazze'deki tek protez merkezinde çocuklarının ihtiyacı olan protezlerin bulunmadığını, ayrıca abluka nedeniyle gerekli araç gereçlerin getirilememesi nedeniyle tedavi için yurt dışına gitmek gerektiğini ifade etti.
Yaptığı araştırmalar sonucu bu tip ameliyatların Almanya'da başarıya ulaştığı sonucuna vardığını kaydeden Şerif, ancak maddi imkansızlıklar ve sınır kapılarının kapalı olmasının tedavi umutlarına gölge düşürdüğünü dile getirdi.
Şerif, "Kızımın, okuldaki arkadaşları gibi yürümek için protez bacak isteğini yerine getiremediğim için içim parçalanıyor. Çocuklar evde elleriyle yürüyor. Elleriyle kendilerini zıplatarak yürümeye çalışıyorlar ve çok fazla güç harcadıkları için çabuk yoruluyorlar. Ayrıca elleri betondan dolayı tahriş oluyor." dedi.
Evlerinin dördüncü katta olduğunu ve çocukların merdivenden çıkmakta zorlandığını belirten Şerif, "Ayrıca merdiven korkulukları olmaması nedeniyle güvenlikleri konusunda endişe ediyordum. Sonradan düşmemeleri için etraftan bulduğum demirlerden gelişigüzel korkuluk yaptım." diye konuştu.
Evin en küçük ferdi 9 aylık Enes'in ayrıca anüs açma ameliyatı nedeniyle hala bazı ilaçlara ihtiyaç duyduğunu ancak maddi yetersizlik nedeniyle temin edemediğini aktaran Şerif, "Bir ameliyat daha olması gerekiyor ama bu ameliyat Gazze'de yapılamıyor. Yardım için hayır kuruluşlarına başvurdum ancak bir sonuç çıkmadı." ifadelerini kullandı.
AA
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