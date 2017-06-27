Gazze’de Elektrik Kesintileri Günde 20 Saati Buluyor!

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi’nde yıllardır devam eden ablukanın yanı sıra yaşanan elektrik krizi nedeniyle mumlara bağlı bir hayata mahkum edilen Filistinler, zor insani koşullar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Evler, kesintinin olmadığı 4 saatlik zaman diliminde bir anda çalıştırılan elektrikli aletlerin sesleriyle adeta küçük birer atölyeyi andırıyor. Filistinli Mahmud Teyyim ile ailesinin yaşadığı ev de bunlardan sadece biri.

“Gecemiz Gündüz Oldu”

AA muhabirine konuşan Teyyim ailesi günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin uyku düzenlerini de altüst ettiğini söyledi.

Filistinli anne Meryem Teyyim (52), “Çamaşır ve ütünün yanı sıra elektrik gerektiren diğer ev işlerini yapmak için gece yarısı uyanmak zorundayım. Gecemiz gündüz oldu.” dedi.

Akşam vakitlerinden sonra mumlara bağlı bir hayat yaşadıklarını anlatan Filistinli kadın, elektriğin verildiği saatlerin, aydınlatıcı lamba ve cihazları şarj etmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Henüz ortaokul öğrencisi olan 12 yaşındaki Ferah Teyyim ise okul günlerinde mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldığını ve bunun kendisi için çok yorucu olduğunu anlattı.

Hamas’a Yönelik Baskılar Arttırılıyor

Gazze’deki elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından işgalci İsrail, bölgenin tek enerji kaynağı hâline gelmişti. İşgalci İsrail, Gazze’nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyordu.

Fetih yönetimi, işgalci İsrail’den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30’luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine işgalci İsrail hükümeti Gazze’ye verilen elektriği kısma kararı almıştı. İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne sağladığı elektrik arzını 32 megavat düşürmesinin ardından elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Fetih yönetiminin lideri Mahmud Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze’yi kontrolünde tutan Hamas’ın bölgenin idaresini kendilerine devretmesi için bazı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.