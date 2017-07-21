Gazze’de Binlerce Kişi İşgalci İsrail’i Protesto Etti!

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nin (FDKC) çağrısıyla düzenlenen eylemler kapsamında Gazze Şeridi’nin çeşitli kentlerinden sloganlar eşliğinde Filistin Yasama Konseyi binasına yüründü.

“İsrail’le Normalleşmeyi Reddediyoruz”

AA’da yer alan habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, “İşgalci İsrail, Kudüs’te yeni bir durumu dayatmaya çalışıyor. Mescid-i Aksa’yı kontrol altına almak istiyor.” dedi.

Filistin halkının sözünü söylediğini, güvenlik kameraları ve metal dedektörleri kabul etmediğini belirten el-Hayye, Hamas’ın işgalci İsrail’le normalleşmeyi reddettiğini söyledi.

el-Hayye, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını protesto için çeşitli ülkelerdeki İsrail büyükelçiliklerinin kapatılması talebinde bulundu.

Acilen Harekete Geçme Çağrısı

Hamas yöneticilerinden Hammad er-Rakab da Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin, Filistin halkının temel değerlerine yönelik ihlaller olduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Derviş el-Garabli, “Aksa’da yaşananlar, Arap ve Müslümanlara İslam’ın kutsal değerlerini İsrail’in planlarından kurtarmaları için acil harekete geçme mesajı taşıyor.” dedi.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci güçler, Harem-i Şerif’in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hâkimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İşgalci İsrail’in, Aksa’yı yönetme hakkını resmî olarak tanıdığı Aksa Vakfı’na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi hâlinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa’nın zamansal ve mekânsal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.