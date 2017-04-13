“Fransa, Irak’ta 4 Hava, 58 Topçu Saldırısı Düzenledi”

»Ana Sayfa»Irak
13.04.2017 07:16
“Fransa, Irak’ta 4 Hava, 58 Topçu Saldırısı Düzenledi”
Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa’nın Irak’ta bu hafta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan kısa açıklama ve açıklamanın ekindeki haritada bu hafta Irak’ta Fransa tarafından gerçekleştirilen saldırılara yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, Fransa’ya ait uçaklar Irak’ta bu hafta 27 uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşlardan dördünde daha önceden belirlenen hedeflere ateş edilerek dört hedef imha edildi.

Bölgedeki topçu birliklerinin ise 58 topçu atışı yaptığı belirtildi.

Topçu atışlarının hepsinin Musul’un çevresinde yoğunlaştığı, hava saldırılarının ikisinin de yine aynı bölgede olduğu belirtildi.

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