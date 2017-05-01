Filistinli Tutsaklar İçin “Tuzlu Su” Kampanyası Başlatıldı

İşgalci İsrail güçleri tarafından tutuldukları hapishanelerdeki zor koşulların altını çizmek isteyen ve temel haklarının verilmesini talep eden Filistinli tutsaklar tarafından 17 Nisan’da başlatılan açlık grevine sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek geldi.

#SaltWaterChallenge ve تحدي_مي_وملح# etiketleri kullanılarak başlatılan kampanya kapsamında sosyal medya kullanıcıları açlık grevindeki Filistinli tutsakların yaşamlarını sürdürmek için her gün içmek zorunda oldukları tuzlu suyu içerek Filistinli tutsaklara destek olmaya çalışıyor.