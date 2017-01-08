Filistinli Gruplar Kudüs'te Bugün Gerçekleştirilen Eylemi Kutladı
İslami Direniş Hareketi (Hamas), Kudüs'teki kamyonla çarpma eylemini kutlayarak, eylemin işgalcilerin arkası kesilmeyen cinayetlerine verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti.
Hamas sözcülerinden Abdullatif El-Kanua, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, eylemin işgalcilerin cinayetlerine ve Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara misilleme olduğunu söyledi.
El-Kanua', Batı Yaka'da ve Kudüs'te yaşayan Filistinlileri işgalcilere yönelik bu tür eylemleri artırmaya, Mescid-i Aksa'yı ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırdı.
Hamas sözcüsü, eylemin Filistin halkının direniş etrafında kenetlendiğinin göstergesi olduğunu belirterek, Kudüs İntifadası'nın devam ettiğini hatırlattı.
Filistinli El-Ahrar Hareketi de yayınladığı bildiride, Kudüs'teki kamyonla çarpma eyleminin Kudüs İntifadası'nın devam ettiği ve Filistin halkının direnişe bağlı olduğu mesajını verdiğini açıkladı.
İslami Cihad Hareketi de Kudüs'te bugün gerçekleştirilen eylemi tebrik etti. İslami Cihad Hareketi sözcüsü Davud Şihab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eylemin işgalcilerin cinayetlerine verilmiş doğal bir tepki olduğunu ve Filistin halkının buna hakkı olduğunu ifade etti.
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