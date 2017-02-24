Filistin Diasporası İstanbul’da Toplanıyor

Ülkelerini terk edip kendilerine yeni hayatlar kuran, dünyanın dört bir yanından Filistinliler, İstanbul’da bir araya geliyor.

Şimdiye kadarki en geniş katılımlı konferansta Filistin diasporası, siyasi anlamda ortak tutum belirlemek ve ülkelerine dönmek için yapabilecekleri işbirliği alanlarını konuşacak. 'Diasporadaki Filistinlilerin Halk Konferansı' adı altında düzenlenen organizasyon, kapsamı itibarı ile bir ilk olarak değerlendiriliyor. Zira dünyanın farklı ülkelerinden Filistinlileri ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Konferans, yurtdışında yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamda, politikada ve medyada daha aktif rol üstlenmelerini amaçlıyor.

Cumartesi günü başlayacak konferans, iki gün sürecek. Farklı meslek gruplarından ve ülkelerden toplam 63 Filistin kökenli Arap entelektüeli konferansa konuşmacı olarak katılacak. Ancak konferansın İslami Direniş Hareketi (HAMAS) tarafından, meşru Filistin yönetimine alternatif yaratma çabası olduğunu savunan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (FETİH) kendisine bağlı üye ve kuruluşların organizasyonda yer almayacağını duyurdu.

Konferansa katılacak bazı Filistinli figürler İstanbul’a ulaşmaya başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Planlama Dairesi Eski Başkanı Munir Şefik, Filistin Toprağı Heyeti Başkanı Süleyman Ebu Sitte, FKÖ Siyasi Daire Eski Başkan Yardımcısı Ribhi Hallum, Zeytuna Araştırma Merkezi Başkanı Muhsin Salih bu isimlerden bazıları.

Konferansa farklı kıtalardan yaklaşık 4 bin Filistinlinin katılması bekleniyor.

5 temel amaç

Konferans için kurulan web sitesinde organizasyonun temel amaçları 5 madde ile özetleniyor:

•Filistinlilerin kendi kaderini kendilerinin tayin etme haklarını teyit etmenin yanı sıra diasporadaki Filistinlilerin buradaki rolünü vurgulamak.

•Diasporadaki Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş hakkının altını çizmek.

•Filistin halkının haklarını elde etmek için siyasi mücadelenin önemine vurgu yapmak.

•Filistin’in ulusal karar alma mekanizmasının bir parçası olmak.

•Diasporadaki Filistinlilerin siyasi duruşunu geliştirmek, ortaklaştırmak ve konsolide etmek.

Filistinlilerin yarısı ülkelerinin dışında

1948 ve 1967 savaşlarından sonra milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Konferansın web sitesindeki verilere göre, 5 buçuk milyon Filistinliden fazlası ülkesinin dışında yaşıyor. Bu sayı, 11 milyonu aşan toplam Filistinlilerin sayısının yarısına denk geliyor.

Diasporadaki nüfusun zamanla erimemesi ve kimliğini kaybetmemesi için dünyanın dört yanındaki Filistin toplumunu harekete geçirmeyi de amaçlayan organizasyonda, bu bağlamda gençler, kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaşan özel paneller düzenlenecek.

Konferans, ülke dışındaki Filistinlilerin ortak projeler geliştirerek topraklarını ve haklarını geri alma yolunda ulusal bilincin canlandırılmasını da hedefliyor.

Kaynak: Al Jazeera