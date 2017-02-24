Filistin Diasporası İstanbul’da Toplanıyor
Şimdiye kadarki en geniş katılımlı konferansta Filistin diasporası, siyasi anlamda ortak tutum belirlemek ve ülkelerine dönmek için yapabilecekleri işbirliği alanlarını konuşacak. 'Diasporadaki Filistinlilerin Halk Konferansı' adı altında düzenlenen organizasyon, kapsamı itibarı ile bir ilk olarak değerlendiriliyor. Zira dünyanın farklı ülkelerinden Filistinlileri ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.
Konferans, yurtdışında yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamda, politikada ve medyada daha aktif rol üstlenmelerini amaçlıyor.
Cumartesi günü başlayacak konferans, iki gün sürecek. Farklı meslek gruplarından ve ülkelerden toplam 63 Filistin kökenli Arap entelektüeli konferansa konuşmacı olarak katılacak. Ancak konferansın İslami Direniş Hareketi (HAMAS) tarafından, meşru Filistin yönetimine alternatif yaratma çabası olduğunu savunan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (FETİH) kendisine bağlı üye ve kuruluşların organizasyonda yer almayacağını duyurdu.
Konferansa katılacak bazı Filistinli figürler İstanbul’a ulaşmaya başladı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Planlama Dairesi Eski Başkanı Munir Şefik, Filistin Toprağı Heyeti Başkanı Süleyman Ebu Sitte, FKÖ Siyasi Daire Eski Başkan Yardımcısı Ribhi Hallum, Zeytuna Araştırma Merkezi Başkanı Muhsin Salih bu isimlerden bazıları.
Konferansa farklı kıtalardan yaklaşık 4 bin Filistinlinin katılması bekleniyor.
5 temel amaç
Konferans için kurulan web sitesinde organizasyonun temel amaçları 5 madde ile özetleniyor:
•Filistinlilerin kendi kaderini kendilerinin tayin etme haklarını teyit etmenin yanı sıra diasporadaki Filistinlilerin buradaki rolünü vurgulamak.
•Diasporadaki Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş hakkının altını çizmek.
•Filistin halkının haklarını elde etmek için siyasi mücadelenin önemine vurgu yapmak.
•Filistin’in ulusal karar alma mekanizmasının bir parçası olmak.
•Diasporadaki Filistinlilerin siyasi duruşunu geliştirmek, ortaklaştırmak ve konsolide etmek.
Filistinlilerin yarısı ülkelerinin dışında
1948 ve 1967 savaşlarından sonra milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Konferansın web sitesindeki verilere göre, 5 buçuk milyon Filistinliden fazlası ülkesinin dışında yaşıyor. Bu sayı, 11 milyonu aşan toplam Filistinlilerin sayısının yarısına denk geliyor.
Diasporadaki nüfusun zamanla erimemesi ve kimliğini kaybetmemesi için dünyanın dört yanındaki Filistin toplumunu harekete geçirmeyi de amaçlayan organizasyonda, bu bağlamda gençler, kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaşan özel paneller düzenlenecek.
Konferans, ülke dışındaki Filistinlilerin ortak projeler geliştirerek topraklarını ve haklarını geri alma yolunda ulusal bilincin canlandırılmasını da hedefliyor.
Kaynak: Al Jazeera
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- El Bab’da Bombalı Araç Saldırısı: 45 Ölü
- Okulda İnternet Başarıyı Artırmıyor, Düşürüyor!
- Ömer Abdurrahman Nasıl Biriydi?
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Konuşuldu
- Siyasal Aklı ve Ahlakı Travmalara Ezdirmemek
- Raşid El-Gannuşi’nin Fikri ve Siyasi Tecrübesi
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine Nasihatlar
- Cenevre'de Muhalifler, Esed’in İşbirlikçisi Sözde Muhaliflerle Aynı Masaya Oturmadı
- Esed Rejimi Sivilleri Napalm Bombalarıyla Hedef Aldı
- Türkiye, Ege’deki NATO Gücünün Geri Çekilmesini İstiyor!
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Konuşuldu
- Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Nöbet Değişimi
- Ümmetin Birliğini Tesis Yolunda Yöneticilerin Atabileceği 10 Adım
- Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ İddianamesinden Rasim Ozan ve Cem Küçük Çıktı
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na 'Gülen' Mektubu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim