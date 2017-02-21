Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü!

»Ana Sayfa»Hukuk
21.02.2017 18:48
Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü!
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürülürken, söz konusu karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

TBMM Genel Kurulunda, grup önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Başbakanlık tezkeresi okundu.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın, Anayasanın 84. maddesine göre, Yüksekdağ'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu.

Başbakanlık tezkeresinde, Yüksekdağ'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararı, Yargıtay’ın 22 Eylül 2016'da onadığı anımsatıldı. Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Bahçekapılı, Anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasanın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bu kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu savunarak, "Okunan kararın savcıları, hakimleri şu anda içeride. Teröristlerin arkasına sığınmış iktidarın kararı, yargı kararı olamaz." dedi.

HDP'li milletvekillerinin tepkisi üzerine, Bahçekapılı, grup başkanvekillerini toplantıya çağırarak birleşime ara verdi.

Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.

Bu arada, HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 58'e düştü.

TBMM'nin internet sitesinde, 'Milletvekilliği sona erenler' başlığı altında HDP'li Yüksekdağ'ın ismi yayımlandı.

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