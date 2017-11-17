FETÖ Sanığı 'İtirafçı' Hakime İndirimli Ceza

FETÖ’ye iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında açılan dava kapsamında "itirafçı" olan sanık hakim Emir Bay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması sebebiyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık eski Küçükçekmece hakimi Emir Bay'ın avukatı Hasan Yürekli katıldı.

Davaya ilişkin son savunmasını yapan avukat Yürekli, 18 Temmuz'daki esas hakkındaki mütalaada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "etkinlik pişmanlık" başlıklı 221/1. maddesinde yer alan ''Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.'' hükmünün uygulanmasının istendiğini anımsattı.

Yürekli, bir önceki duruşmada sunulan yeni mütalaada ise ''Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.'' hükmünü içeren TCK'nin 221/4. maddesine göre karar verilmesinin talep edildiğini söyledi.

Mütalaadaki bu değişikliği kabul etmediklerini belirten avukat Yürekli, "Şayet beraat dışında bir karar verilecekse müvekkil hakkında ilk mütalaanın esas alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi verdiğini anlatan heyet, TCK'nin 221/4. maddesi ile sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, cezayı oy çokluğuyla 2 yıl 1 aya indirdi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanık hakkında TCK 221/1. maddesinin uygulanması gerektiği görüşünde olduğundan çoğunluğun görüşüne katılmadığını tutanağa yazdırdı.

AA