Fas FETÖ Okullarını Kapatma Kararı Aldı

»Ana Sayfa»Fas
05.01.2017 21:54
Fas FETÖ Okullarını Kapatma Kararı Aldı
Fas İçişleri Bakanlığının, ülkede faaliyet gösteren FETÖ’ye ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldığı bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fetullah Gülen cemaatine bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Okullarının tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fas Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma neticesinde, söz konusu okullarda Fas eğitim müfredatıyla bağdaşmayan eğitim metodu izlendiği belirtildi.

Kapatma işlemlerinin tamamlanması için eğitim kurumlarına bir aylık süre verildiği ifade edilen açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığının çalışma başlattığı kaydedildi.

Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Okullarının, Tanca'nın yanı sıra Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde 8 şubesi bulunuyor.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fas’ta Seçimin Galibi Adalet ve Kalkınma Partisi08 Ekim 2016 Cumartesi 07:14
  • Fas Yarın Sandık Başına Gidiyor06 Ekim 2016 Perşembe 16:44
  • Fas 32 Yıl Sonra Afrika Birliği'ne Dönüyor18 Temmuz 2016 Pazartesi 08:31
  • Fas’ta İşçiler Sokağa İndi14 Haziran 2016 Salı 21:41
  • Fas’ta 24 Saatlik Genel Grev01 Haziran 2016 Çarşamba 09:08
  • Fas: BM İle Değil Genel Sekreteriyle Anlaşmazlık Yaşıyoruz18 Mart 2016 Cuma 04:51
  • Fas: Arap Birliği Bir Birlik Değil20 Şubat 2016 Cumartesi 18:38
  • Fas'ta "Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali" Açıldı05 Şubat 2016 Cuma 09:26
  • Fas'ta Sandıktan 'Adalet ve Kalkınma Partisi' Çıktı06 Eylül 2015 Pazar 20:55
  • Fas’ta Yerel Seçimler Yapılıyor04 Eylül 2015 Cuma 17:11
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim