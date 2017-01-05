Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!

Rusya desteğiyle Esed’in kalesi haline gelen Lazkiye'de bir stadyum yakınında bombalı aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.

Suriye'nin Lazkiye'nin Cebele ilçesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Reuters'ın haberinde bombalı bir aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Rejimin ajansı SANA da Cebele'deki bir stadyum yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu dükkanların ve park hâlindeki araçların alev aldığını bildirdi.