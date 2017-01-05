Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!

»Ana Sayfa»Suriye
05.01.2017 17:20
Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!
Rusya desteğiyle Esed’in kalesi haline gelen Lazkiye'de bir stadyum yakınında bombalı aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.

Suriye'nin Lazkiye'nin Cebele ilçesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Reuters'ın haberinde bombalı bir aracın patlaması sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Rejimin ajansı SANA da Cebele'deki bir stadyum yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu dükkanların ve park hâlindeki araçların alev aldığını bildirdi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Suriye’deki İhlâller Astana Sürecini Akamete Uğratabilir”04 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
  • Halep’ten Getirilen Yaralı Sayısı 381’e Ulaştı04 Ocak 2017 Çarşamba 11:29
  • ABD Uçakları İdlib'de Direnişçilerin Karargahını Vurdu!03 Ocak 2017 Salı 23:47
  • İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!03 Ocak 2017 Salı 19:15
  • İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!03 Ocak 2017 Salı 15:01
  • Türkiye ve Rusya'nın Garantör Olduğu Ateşkes Anlaşmasının Tam Metni03 Ocak 2017 Salı 11:36
  • Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm03 Ocak 2017 Salı 09:48
  • Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı03 Ocak 2017 Salı 09:21
  • “5 Bin ÖSO Mensubu Daha Fırat Kalkanı’na Katılacak”02 Ocak 2017 Pazartesi 22:14
  • Esed ve Hizbulesed'in Ateşkes İhlalleri Barada Vadisi'nde Yoğunlaştı02 Ocak 2017 Pazartesi 21:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim