Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanmaya Devam Ediyor!

»Ana Sayfa»Suriye
21.02.2017 08:49
Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanmaya Devam Ediyor!
Suriye’de Esed rejimi ile IŞİD’in, Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına rağmen, kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) hazırladığı raporda, Birleşmiş Milletler (BM) Ortak Soruşturma Mekanizması’nın, bazı kimyasal saldırılardan Beşşar Esed rejimi ile IŞİD’in sorumlu olduğunu onayladığı, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil olarak gerçek önlemler alması, Suriye’de güvenlik ve barışı koruma konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

“Esed Rejimi 333 Kez Kimyasal Silah Saldırısı Düzenledi”

AA’da yer alan habere göre, Esed rejiminin toplam 333 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğine dikkat çekilen raporda, BM’nin 27 Eylül 2013’te aldığı 2118 sayılı kararından önce 33, kararın ardından, 158 kimyasal saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

BM’nin 6 Mart 2015’te aldığı 2209 sayılı kararının ardından, 89, 7 Ağustos 2015’te aldığı 2235 sayılı kararın ardından 33, BM Ortak Soruşturma Mekanizması’nın kuruluşundan sonra da 20 kez kimyasal silah kullandığı aktarılan raporda, IŞİD’in de Halep’te düzenlediği kimyasal saldırılarla BM kararlarını 4 kez ihlâl ettiği ifade edildi.

BM’nin 2118 sayılı kararının ardından rejimin kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırılarda 40’ı çocuk, 13’ü kadın olmak üzere, 78’i sivil, 45’i direnişçilerden, 7’si direnişçilerin alıkoyduğu Esed güçlerinden en az 130 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, saldırılarda 2 bin 289 kişinin de yaralandığı belirtildi.

“IŞİD, Halep’i Hedef Aldı”

Raporda İdlib’e 41, Şam kırsalına 33, Hama’ya 27, Halep’e 24, Şam’a 22, Humus ile Dera’ya 4’er, Deyr ez-Zor’a 3 kimyasal saldırı düzenlendiği, IŞİD’in ise Halep’i hedef aldığı aktarıldı.

Raporda ifadeleri yer alan SNHR Başkanı Fadl Abdulgani, kimyasal silah kullananların ilk olarak ilgili yerel mahkemelerde yargılanmasını istediklerini, dünya ülkelerinin bu tür korkunç ihlâller gerçekleştirenleri yargılamak için mahkemelerini açması gerektiğini ifade etti.

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