“Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
BM Genel Sekreter Yardımcısı O’Brien, Suriye’deki mağdurlara insani yardım ulaştırabilmek için rejimden “yeşil ışık ve güvenlik garantisi” beklediklerini ancak buna ilişkin bir yanıt alamadıklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, Suriye’de yardıma muhtaç binlerce kişiye insani yardım ulaştırılması için Beşşar Esed rejiminden BM’ye izin vermesini istedi.
AA’da yer alan habere göre, Esed rejimiyle insani yardımların ulaştırılması konusunda görüşmelerinin “aralıksız” sürdüğünü belirten O’Brien, buna karşın rejimden şimdiye kadar olumlu bir cevap alamadıklarını vurguladı.
O’Brien, Suriye’de yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduklarını ifade ederek, yardımların ulaştırılabilmesi için rejimden “yeşil ışık ve güvenlik garantisi” beklediklerini sözlerine ekledi.
Etiketler: beşşar esed, suriye, insani yardım, birleşmiş milletler, stephen o'brien
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