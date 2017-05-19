Esed Güçleri Tarım Arazilerine Saldırıyor!

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri anlaşma kapsamında kalan bölgeleri ağır bombardımana tutmaya devam ediyor.

Kuzey Hama bölgesindeki tarım arazilerini bombalayan Esed güçleri bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Muhasara altında kalan sivil yerleşim bölgelerini bombalayan Rusya ve Esed güçlerine ait uçaklar tarım arazilerini bombardıman altında tutarak yaşam alanlarını tüketmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Islah Haber