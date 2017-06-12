Esed Güçleri Dera’yı Napalm Bombalarıyla Vuruyor!

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera kentindeki sivil savunmanın basın sorumlusu Amir Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Beşşar Esed güçlerine ait uçakların aralıksız olarak yerleşim semtlerine napalm bombalarıyla saldırdığını söyledi.

Varil bombalarıyla da hedef alınmaya devam edilen mahallelerde en az 10 sivil yaralandı.

Menşiyye’deki Evlerde Büyük Yangınlar Çıktı

Çatışmaların en yoğun olduğu Menşiyye semtindeki evlerde büyük yangınlar çıktı.

Dera kent merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed güçleri, Dera Mahata’nın büyük bölümüne hâkim.

Dera, 4-5 Mayıs’taki Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.

Kentteki direnişçiler, Menşiyye üzerinden ilerlemesini engellemek için Esed güçlerine karşı koyuyor.