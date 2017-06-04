Erdoğan: 2017 Ekonomide Sıçrama Yılı Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Genel Kurulu toplantısında konuştu.

"7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçları, AK Parti döneminde bin bir zahmetle ve fedakarlıkla tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamını tehlikeye düşürdü." diyen Erdoğan, "Türkiye, koalisyon dönemlerinin sancılarını, krizlerini, kavgalarını tüm dehşetiyle yeniden kapısında buldu. 'Koalisyon da olur' diyenlere aslında o dönem bir cevaptı. Demek ki olmuyormuş. Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi, koalisyon için gereken uzlaşmanın da sağlanamaması üzerine cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullandık ve seçimleri malum tekrarladık." ifadelerini kullandı.

"TÜM CESARETİNİZLE YATIRIM YAPIN"

2017'nin ekonomide tarihi bir sıçrama yılı olacağını vurgulayan Erdoğan, "İş adamlarımıza diyoruz ki tüm imkanlarınızla, tüm cesaretinizle yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece siz de kazanın, ülkemiz de kazansın." dedi.

Erdoğan, "Borsadaki yükseliş ve dövizdeki düşüş, piyasaların ekonomimize olan güveninin tam olduğuna işaret ediyor. Beyaz eşya satışlarındaki yükseliş gibi pek çok emare ekonominin çarklarının giderek daha hızlı dönmeye başladığını da gösteriyor. Buradan MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere tüm iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; Ülkemize değer veriyorsak, ülkemizi seviyorsak, bu topraklara borcumuzu ödemek istiyorsak, şimdi harekete geçme zamanıdır. Daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.