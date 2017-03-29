Elektriğe Üç Ay Zam Yapılmayacak

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29.03.2017 17:15
Elektriğe Üç Ay Zam Yapılmayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan’dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, “1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar, ocak-mart aylarında olduğu gibi nisan-haziran aylarında da yaklaşık 41 liradır.” ifadeleri kullanıldı.

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