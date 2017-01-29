El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı
ABD askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin de bulunduğu bildirildi.
ABD’nin Yemen’de El Kaide’ye yönelik saldırısına ilişkin Yemen tarafından açıklama geldi.
Yerel yetkililer, Bayda’ya düzenlenen operasyonda Şeyh AbdulRaowf El Dhhab, Şeyh Sultan El Dhhab’ın hayatını kaybettiği bildirdi.
Amerikan jetlerinin, El Kaide tarafından hapishane olarak kullanılan hedeflere yönelik saldırıyı gerçekleştirilmeden önce Gifah üzerinde uçtuğu aktarıldı. Amerikan güçlerinin zehirli gazlar kullandığı ifade edilirken, en az 30 El Kaide mensubunun hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırıya katılan bir Amerikan askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: yemen
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