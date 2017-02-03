Dolar/TL Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü
Güne, 3,7354 seviyesinden başlayan dolar/TL, yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından 3,7589'a kadar yükseldi. ABD verileri öncesinde 3,74 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, açıklanan veriler sonrasında hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,6900 ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi.
Dolar/TL saat 17.30 itibarıyla gelen tepki alımlarıyla 3,7000 seviyesinden işlem görüyor. ABD verileri öncesinde 4,02 seviyelerinde işlem gören avro/TL ise en düşük 3,9704'ü görmesinin ardından şu dakikalarda 3,9940 seviyelerinden, sterlin/TL ise 4,6336'dan alıcı buluyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin çok üzerinde 227 bin artış gösterdiğini anımsatarak,"Ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı yapabilmek adına çok önemli bir ekonomik veri olan ortalama saatlik kazançlar beklentilerin altında açıklandı. Yıllık ücret artışları yüzde 2,5 olarak gerçekleşerek geçtiğimiz yılın ağustos ayı sonrasında en düşük artışını kaydetti." değerlendirmesinde bulundu.
ABD veri setinin haftanın son işlem gününde genel olarak beklentiler karşılayamaması sonrası, Fed'in mart ayında yapacağı faiz toplantısında olası faiz artış ihtimalinin yüzde 8'e gerilediğini belirten Tufan, Fed toplantısından güvercin tonda mesajlar gelmesi ve ABD Başkanı Doland Trump ile ekibinin güçlü dolardan rahatsız olduğuna dair açıklamalarına devam etmesinin, dolar endeksinde son 14 yılın zirvesi olan 103,80 seviyelerinden geri çekilmesine neden olduğunu açıkladı.
Tufan, bu gelişmeler sonrası,Türk lirasının son bir haftada en çok değer kazanan para birimi olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygulamaya koyduğu likidite sıkışıklığı, döviz depo ihaleleri ve zorunlu karşılık oranlarında yaptığı indirimler ile yurt dışı gelişmelerin Türk lirasını pozitif ayrıştırdığını söyledi.
Teknik görünümde hızla değer kazanmaya devam eden Türk lirasında bu performansın devam etmesi halinde dolar/TL'de ana destek seviyelerinin 3,6870 ve 3,6500 seviyeleri olacağını kaydeden Tufan, olası toparlanmalarda ise 3,70-3,75 bandının önemi korumaya devam edeceğini belirtti.
12:00
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
3,7460
3,7480
Avro
4,0280
4,0300
Sterlin
4,7800
4,7820
ANKARA
ABD Doları
3,7380
3,7630
Avro
4,0150
4,0450
Sterlin
4,6450
4,7360
AvroDolarDöviz
09:55
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,75 sınırından alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda dolara olan talep azalırken, dün dolar/TL 3,7190 ile son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi ve günü 3,7386'dan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 3,7500 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 4,0340, sterlin/TL ise yüzde 0,16 artışla 4,6745'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,20 ve en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,73) göre, bir önceki ay yüzde 8,53 olan yıllık enflasyonun, yüzde 8,44'e düşeceği hesaplanıyor.
09:30
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
3,7380
3,7400
Avro
4,0200
4,0220
Sterlin
4,6900
4,6920
ANKARA
ABD Doları
3.7280
3.7530
Avro
4.0070
4,0370
Sterlin
4,6420
4,7210
09:00
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7420, avro 4,0260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar 3,7420 liradan satılıyor. 4,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7300 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0370 lira olmuştu.
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